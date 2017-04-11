Партия крымского вина арестована на выставке в Италии
На международной винной выставке Vanitaly в итальянской Вероне была арестована партия крымского вина.
Все вина из Крыма были убраны с российского стенда, передает РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами. Он назвал ситуацию глупым политическим шагом со стороны итальянских властей.
Выяснилось, что вина со стенда сняли после обращения в местную полицию украинской стороны.
«Это хамство», - заявил Сергей Аксенов.
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