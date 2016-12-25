Партия "Коммунисты России" выдвинет кандидата на выборах президента РФ
Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что политическая организация намерена выдвинуть кандидата на выборах президента РФ в 2018 году.
Организация может выдвинуть своего лидера – 38-летнего Максима Сурайкина, сообщает "Коммерсантъ". Сегодня организация подвела итоги работы в 2016 году. Партия с удовлетворением констатировала рост своей популярности и узнаваемости.
– Если партия мне доверит, я буду баллотироваться, насколько это технически будет возможно, мы пока не знаем, – сказал Сурайкин.
Ранее также оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении принять участие в выборах президента РФ.
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