Партия "Коммунисты России" выдвинет кандидата на выборах президента РФ

Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что политическая организация намерена выдвинуть кандидата на выборах президента РФ в 2018 году.

Организация может выдвинуть своего лидера – 38-летнего Максима Сурайкина, сообщает "Коммерсантъ". Сегодня организация подвела итоги работы в 2016 году. Партия с удовлетворением констатировала рост своей популярности и узнаваемости.

– Если партия мне доверит, я буду баллотироваться, насколько это технически будет возможно, мы пока не знаем, – сказал Сурайкин.

Ранее также оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении принять участие в выборах президента РФ.