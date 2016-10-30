Партия «Грузинская мечта» объявила о своей победе во втором туре выборов в парламент

Представители правящей партии «Грузинская мечта» лидируют во всех одномандатных избирательных округах во втором туре парламентских выборов. Такое заявление сделал руководитель предвыборного штаба партии Каха Каладзе.

- Выборы прошли в спокойной обстановке. По имеющимся у нас предварительным данным, практически во всех одномандатных избирательных округах лидируют наши кандидаты, - цитирует «Интерфакс» выступление Каладзе на брифинге.

Кандидаты от «Грузинской мечты» участвовали в выборах в 49 из 50 избирательных округов. В 44 округах им противостояли кандидаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне являющийся губернатором Одесской области Украины, заявил, что не сомневается в сокрушительной победе своей партии «Единое национальное движение» на предстоящих парламентских выборах и в таком случае не исключает своего возвращения на родину.

Новости по теме
Теги:
События: выборы
Следующая новость Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в новом российско-китайском фильме «Вий-2»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО