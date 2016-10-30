Партия «Грузинская мечта» объявила о своей победе во втором туре выборов в парламент

Представители правящей партии «Грузинская мечта» лидируют во всех одномандатных избирательных округах во втором туре парламентских выборов. Такое заявление сделал руководитель предвыборного штаба партии Каха Каладзе.

- Выборы прошли в спокойной обстановке. По имеющимся у нас предварительным данным, практически во всех одномандатных избирательных округах лидируют наши кандидаты, - цитирует «Интерфакс» выступление Каладзе на брифинге.

Кандидаты от «Грузинской мечты» участвовали в выборах в 49 из 50 избирательных округов. В 44 округах им противостояли кандидаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне являющийся губернатором Одесской области Украины, заявил, что не сомневается в сокрушительной победе своей партии «Единое национальное движение» на предстоящих парламентских выборах и в таком случае не исключает своего возвращения на родину.