Три партии прошли в парламент Грузии
В грузинский парламент по итогам подсчета голосов прошли три партии: "Альянс патриотов Грузии", "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".
Преодоление "Альянсом" пятипроцентного барьера находилось под вопросом. По итогам подсчета оказалось, что первое место заняла партия "Грузинская мечта", набравшая 48,6 процента голосов избирателей, сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.
Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набрала 27,14 процента голосов. Всего на выборы списки представили 19 политических партий. Выборы в парламент Грузии проходили по смешанной системе.
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