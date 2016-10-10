Три партии прошли в парламент Грузии

В грузинский парламент по итогам подсчета голосов прошли три партии: "Альянс патриотов Грузии", "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".

Преодоление "Альянсом" пятипроцентного барьера находилось под вопросом. По итогам подсчета оказалось, что первое место заняла партия "Грузинская мечта", набравшая 48,6 процента голосов избирателей, сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набрала 27,14 процента голосов. Всего на выборы списки представили 19 политических партий. Выборы в парламент Грузии проходили по смешанной системе.