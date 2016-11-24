Парламенты РФ и Афганистана подпишут соглашение о сотрудничестве

Госдума России и нижняя палата парламента Афганистана планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

Он отметил необходимость дальнейшего развития парламентских связей и обмена опытом в законотворчестве.

Спикер нижней палаты афганского парламента Абдул Рауф Ибрагими, в свою очередь, отметил, что особенно важно взаимодействие в нынешних условиях для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Он также выразил надежу на то, что у парламента Афганистана сложатся столь же добрые и тесные отношения с новым составом Думы, как и с предыдущим, сообщает «Дни.ру».