Парламенты РФ и Афганистана подпишут соглашение о сотрудничестве
Госдума России и нижняя палата парламента Афганистана планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Он отметил необходимость дальнейшего развития парламентских связей и обмена опытом в законотворчестве.
Спикер нижней палаты афганского парламента Абдул Рауф Ибрагими, в свою очередь, отметил, что особенно важно взаимодействие в нынешних условиях для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Он также выразил надежу на то, что у парламента Афганистана сложатся столь же добрые и тесные отношения с новым составом Думы, как и с предыдущим, сообщает «Дни.ру».
Следующая новость В Назрани силовики ведут бой с заблокированными боевиками
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии