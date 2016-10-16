Парламентские выборы проходят в Черногории

В Черногории сегодня проходят выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 8 часов утра по московскому времени.

В выборах принимают участие 14 партий и три коалиции. Избирательным правом обладают около 530 тысяч граждан, сообщает "Коммерсантъ". Эксперты полагают, что с большой долей вероятности ни одна из партий не получит абсолютное большинство в парламенте.

Выборы в парламент проходят в Черногории в четвертый раз с момента провозглашения независимости. Основные силы на выборах представлены действующей властью во главе с Мило Джукановичем, который ведет прозападный курс. Ему противостоит пророссийская оппозиция.