Парламентские выборы проходят в Черногории
В Черногории сегодня проходят выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 8 часов утра по московскому времени.
В выборах принимают участие 14 партий и три коалиции. Избирательным правом обладают около 530 тысяч граждан, сообщает "Коммерсантъ". Эксперты полагают, что с большой долей вероятности ни одна из партий не получит абсолютное большинство в парламенте.
Выборы в парламент проходят в Черногории в четвертый раз с момента провозглашения независимости. Основные силы на выборах представлены действующей властью во главе с Мило Джукановичем, который ведет прозападный курс. Ему противостоит пророссийская оппозиция.
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