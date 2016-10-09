Парламентские выборы в Литве назвали самыми недемократичными за всю историю

Проводимые в Литве парламентские выборы являются самыми недемократичными в истории страны. Такое громкое заявление сделал в день голосования лидер партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксас.

Сегодня в Литве проходят парламентские выборы. На кресла в 141-местном парламенте претендуют 12 партий, два блока и 26 самовыдвиженцев, сообщает РИА Новости.

«Почему-то мне кажется, что эти выборы войдут в историю Литвы как самые недемократичные выборы», — заявил Паксас во время голосования на своем участке.

Обосновал свое предположение политик так: по его мнению, президент Литвы Даля Грибаускайте на выборах агитировала за приемлемые для нее политические силы, кроме того, на выборы якобы повлияли правоохранительные органы.