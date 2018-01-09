В парламенте РФ заподозрили Запад в причастности к атаке на базу в Сирии

Российские парламентарии полагают, что западные спецслужбы могут быть причастны к недавней попытке атаки беспилотников на авиабазу РФ в Сирии.

По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, за атакой стоит группировка ДАИШ (запрещена в России), которая действует при попустительстве спецслужб западных стран и получает от них помощь.

Такой же точки зрения придерживается сенатор Франц Клинцевич. Он возмутился тем, что американские спецслужбы предупреждают Россию о готовящемся теракте в Петербурге и в то же время занимаются подготовкой террористов, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Атаки на базу Хмеймим осуществлялись в ночь на 6 и 7 января. В Минобороны отметили, что подобные нападения возможны только при участии стран, обладающих развитыми технологиями в сфере спутниковой навигации.

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