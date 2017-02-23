В парламенте Нидерландов одобрили ассоциацию ЕС с Украиной

Нижняя плата парламента голландского парламента проголосовала по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Большинство из 150 депутатов одобрили ассоциацию вопреки итогам проведенного в апреле прошлого года референдума. Тогда более 60% избирателей высказались против ратификации соглашения.

Следующим шагом станет голосование в верхней палате парламента. Предполагается, что оно состоится осенью, сообщает ТАСС. Эксперты полагают, что сенаторы проголосуют аналогичным образом. После этого ратификационные грамоты будут направлены на подпись королю Нидерландов.