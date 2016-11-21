Парламентариям разрешили пользоваться VIP-залами аэропортов бесплатно

С начала 2017 года российские депутаты вновь смогут бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах.

Представитель комитета Госдумы по регламенту Владимир Поздняков, пояснил «Интерфаксу», что речь идет о командировках депутатов и их поездках на «региональные недели». Ежемесячно парламентарию выделяется неделя для визита в регион, который он представляет в Госдуме, и встречи с избирателями.

Запрет для депутатов на пользование VIP-залами аэропортов во время поездок по регионам был установлен в 2014 году. Заказывать в таких залах им разрешалось исключительно за собственный счет.