Парламентарии Таиланда провозгласили нового короля

В Таиланде в ходе специальной сессии парламента наследный принц Маха Ватчиралонгкон Махидол был официально приглашен вступить на престол.

Глава парламента произнес формулу приглашения наследного принца вступить на престол, затем депутаты поприветствовали нового короля, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Thai PBS. Примечательно, что сам принц на церемонии отсутствовал.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на одного высокопоставленного чиновника Таиланда о том, что наследный принц взойдет на престол 1 декабря.

Предыдущий король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался в середине октября после 70 лет правления