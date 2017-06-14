Парламентарии рассмотрят закон о реновации в третьем чтении

Депутаты Госдумы 14 июня будут рассматривать законопроект о сносе пятиэтажек в столице и расселении их жильцов в третьем чтении.

На прошлой неделе документ прошел второе (основное) чтение, в ходе которого парламентариями были одобрены свыше 30 поправок к нему.

Кроме того, завершается процедура голосования жителей примерно четырех с половиной тысяч московских хрущевок, внесенных в предварительный список по реновации, передает НСН. По данным столичных властей, большинство из проголосовавших поддерживают реновацию. В то же время около 100 домов могут быть вычеркнуты из перечня.

При этом в столице продолжаются акции протеста тех, кто выступает против программы реновации. Некоторое время назад стало известно, что у здания Думы задержали около 10 протестующих, в числе которых депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.

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