Парламентарии рассмотрят закон о реновации в третьем чтении

Депутаты Госдумы 14 июня будут рассматривать законопроект о сносе пятиэтажек в столице и расселении их жильцов в третьем чтении.

На прошлой неделе документ прошел второе (основное) чтение, в ходе которого парламентариями были одобрены свыше 30 поправок к нему.

Кроме того, завершается процедура голосования жителей примерно четырех с половиной тысяч московских хрущевок, внесенных в предварительный список по реновации, передает НСН. По данным столичных властей, большинство из проголосовавших поддерживают реновацию. В то же время около 100 домов могут быть вычеркнуты из перечня.

При этом в столице продолжаются акции протеста тех, кто выступает против программы реновации. Некоторое время назад стало известно, что у здания Думы задержали около 10 протестующих, в числе которых депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.