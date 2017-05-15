Парламентарии предлагают сажать на пять лет организаторов «каруселей» на выборах

Профильные комитеты Госдумы и Совфеда обсуждают поправки в уголовное законодательство, предусматривающие наказание за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах.

Авторы инициативы поясняют, что для нарушителей предусмотрены различные виды ответственности – штраф, принудительные работы и лишение свободы. Для «рядовых» участников «карусели» максимальный срок будет составлять четыре года лишения свободы, пишут «Известия» со ссылкой на источники в парламенте.

Уголовная ответственность будет наступать за незаконную выдачу или получение избирательного бюллетеня три и более раз в ходе одного и того же голосования. За нарушения, совершенные группой лиц, наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Парламентарии учли возможность ошибочной повторной выдачи бюллетеня сотрудниками избирательной комиссии, без злого умысла. В этом случае предусмотрена административная ответственность.

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Места: Россия
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