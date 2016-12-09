Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента
Южнокорейский парламент проголосовал импичмент президента страны Пак Кын Хе, обвиняемую в коррупционных преступлениях.
Как отмечается в сообщении, за запуск процедуры импичмента проголосовали 234 из 300 депутатов.
Теперь судьбу Пак Кын Хе будет решать Конституционный суд Южной Кореи, рассмотрение дела займет не менее 180 дней.
Во время расследования полномочия Пак Кын Хе перейдут к премьер-министру страны Хван Гё Ану, соолбщает «Интерфакс».
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