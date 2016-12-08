В парламент Южной Кореи поступил законопроект по импичменту президенту
Оппозиция Южной Кореи внесла в парламент страны законопроект об импичменте президента Пак Кын Хе.
Анонимное голосование будет проведено в ходе заедания 9 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. Для принятия решения об импичменте необходимо чтобы за него проголосовали две трети парламентариев.
В южнокорейском парламенте к различным оппозиционным партиям принадлежат 172 депутата. Это означает, что проект должны поддержать не менее 28 депутатов правящей партии Сэнури. Источники в дипломатических кругах уверяют, что за импичмент готовы проголосовать 40 парламентариев от правящего блока.
Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова оставить свой пост в апреле будущего года во избежание «вакуума власти», но оппозиция настаивает на ее немедленном отстранении от власти.
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