Парламент Венесуэлы проголосовал за отрешение Мадуро от должности
Парламент Венесуэлы проголосовал за отстранение президента Николаса Мадуро от должности в связи с неисполнением им своих обязанностей.
Как уточняется в сообщении, за это решение проголосовали 106 членов парламента страны.
Накануне Мадуро объявил о повышении уровня минимальной зарплаты и пенсий, однако положение в стране настолько бедственное, что минимальная зарплата в Венесуэле составляет всего 31 доллар, сообщает «Национальная служба новостей».
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