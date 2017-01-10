Парламент Венесуэлы проголосовал за отрешение Мадуро от должности

Парламент Венесуэлы проголосовал за отстранение президента Николаса Мадуро от должности в связи с неисполнением им своих обязанностей.

Как уточняется в сообщении, за это решение проголосовали 106 членов парламента страны.

Накануне Мадуро объявил о повышении уровня минимальной зарплаты и пенсий, однако положение в стране настолько бедственное, что минимальная зарплата в Венесуэле составляет всего 31 доллар, сообщает «Национальная служба новостей».