Парламент Венесуэлы начнет процедуру импичмента президента Мадуро
Венесуэльский парламент поддержал предложение о начале импичмента действующему президенту Николасу Мадуро в связи с нарушениями исполнительной властью конституционного строя страны.
Обострение политического кризиса в южноамериканском государстве связано с решением Национального избирательного совета отложить на неопределенный срок намеченный на 26-28 октября второй этап подготовки к всенародному референдуму по досрочному прекращению полномочий Мадуро, - сообщает ТАСС.
Недовольство политикой президента вызвано также последними скандальными высказываниями главы государства, то и дело дающего нелицеприятные характеристики лидерам западных стран и делающего громкие заявления о разрыве отношений с некоторыми странами, в том числе с США.
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