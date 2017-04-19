Парламент Великобритании одобрил проведение досрочных выборов

Британский парламент поддержал инициативу премьер-министра страны Терезы Мэй о его роспуске и проведении досрочных выборов.

За законопроект проголосовали 522 депутата, против – 13, передает ТАСС.

Согласно инициативе, досрочные выборы в законодательный орган Великобритании должны состояться 8 июня. Парламент будет распущен примерно за две недели до этого срока – 23 мая.

Решение провести выборы Мэй объяснила предстоящими переговорами по выходу Великобритании из состава Евросоюза.