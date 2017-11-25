Парламент ЛНР утвердил Леонида Пасечника на должность и.о. главы республики
Министр государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник утвержден на должность исполняющего главы ЛНР.
На внеочередном пленарном заседании депутатов Народного совета ЛНР за его кандидатуру проголосовали 38 из 38 депутатов, передает «Интерфакс».
Ранее парламент республики единогласно принял отставку главы ЛНР Игоря Плотницкого в связи с его заявлением о снятии полномочий по состоянию здоровья. Накануне Пасечник заявил, что проблемы со здоровьем Плотницкого возникли вследствие «боевых ранений».
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