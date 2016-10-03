Парламент Украины предлагает отменить безвизовый режим с Россией

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что властям Украины стоит задуматься об отказе от безвизового режима с Россией после задержания журналиста «Укринформа» Романа Сущенко.

- В начале 2016 года я внес в Верховную раду проект постановления об обращении к кабинету министров Украины о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан. Возможно, есть смысл поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ. Я также думаю, что есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций против РФ, - цитирует Парубия «Интерфакс».

ФСБ России сообщило о задержании кадрового сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. На Украине утверждают, что он выполнял функции журналиста в РФ. В МИД России рассказали об отсуствии у задержанного аккредитации, которая обязательна для представителей иностранных СМИ.