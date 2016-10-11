Парламент Турции продлил режим ЧП еще на 90 дней
Турецкий парламент утвердил постановление правительства о продлении еще на 90 дней действия режима чрезвычайного положения. Он был введен после попытки переворота летом этого года.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников пыталась захватить власть. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж был подавлен.
Тогда власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности, напоминает РИА Новости.
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