Парламент Турции продлил режим ЧП еще на 90 дней

Турецкий парламент утвердил постановление правительства о продлении еще на 90 дней действия режима чрезвычайного положения. Он был введен после попытки переворота летом этого года.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников пыталась захватить власть. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж был подавлен.

Тогда власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности, напоминает РИА Новости.