Парламент Турции попросили проконтролировать расследование убийства Карлова

Совет Федерации России обратился в турецкий парламент проследить за ходом расследования убийства дипломата Андрея Карлова.

«В рамках сформированной группы сотрудничества между Советом Федерации и парламентом Турции мы обратились к нашим коллегам взять расследование этого убийства под парламентский контроль», - цитирует РИА «Новости» сенатора Марата Хапсирокова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застреле в Анкаре 19 декабря. Москва расценила произошедшее как теракт. Анкара заверила, что по факту преступления будет проведено тщательное и всестороннее расследование. По мнению турецких властей, убийца дипломата может иметь отношение к организации, возглавляемой оппозиционным проповедником Гюленом, который подозревается в причастности к неудачной попытке переворота в стране.