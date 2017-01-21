Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

Парламент Турции большинством голосов поддержал переход на президентскую форму правления, заявил премьер страны Бинали Йылдырым.

За принятие закона проголосовали 339 депутатов.

Окончательное решение будет принято после референдума, который пройдет в стране через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

Проект изменений в закон предполагает введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, сообщает «РИА Новости».

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