Парламент Сербии встретил Могерини пророссийскими лозунгами
Депутаты парламента Сербии встретили главу европейской дипломатии Федерику Могерини лозунгами в поддержку России.
Так, представители Сербской радикальной партии (СРП) скандировали: «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз». Депутаты от партии «Двери» выражали свою позицию молча, с помощью табличек, на которых по-сербски и по-английски было написано: «Сербия не верит Брюсселю».
Выступая перед парламентариями, Могерини заявила, что чувствует себя в Сербии «как дома». Она отметила, что страна может стать членом ЕС вместо выходящей из сообщества Великобритании. «Я считаю, что ЕС не является полным, пока Сербия и другие страны Западных Балкан вне нашей семьи, Балканы – это сердце Европы», - цитирует Могерини ТАСС.
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