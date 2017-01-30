Парламент Ирака запретил въезд в страну гражданам США

В ответ на иммиграционную политику США, провозглашенную новым главой Белого дома Дональдом Трампом, Совет представителей Ирака большинством голосов принял резолюцию о симметричном ответе на временный запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Парламентарии настаивают также на том, чтобы ООН и Лига арабских государств «заняли твердую позицию» по отношению к президенту США Дональду Трампу, а также требуют созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества, так как решение американского руководства затрагивает мусульманские страны, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Голосование проходило при необходимом кворуме в присутствии премьер-министра Хейдара аль-Абади.

Ранее Трамп своими указами на 90 дней ограничил въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.