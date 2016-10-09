В парламент Грузии могут пройти три партии

По результатам подсчета 82,55 процента бюллетеней в грузинский парламент могут пройти три партии: «Грузинская мечта», оппозиционная партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и партия «Альянс патриотов». Подсчет голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что в парламент пройдут только две партии: «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение», сообщает RT. На данный момент известно, что «Грузинская мечта» набирает 49,26 процента голосов, партия Саакашвили - 26,46 процента, а «Альянс патриотов» - пять процентов. В Грузии для прохода в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего на выборы в грузинский парламент выдвинули списки 19 политических партий. Согласно предварительным данным подсчета, только трем объединениям удается пройти в парламент, но состояние «Альянса патриотов» пока остается нестабильным, поскольку подсчет голосов продолжается.

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