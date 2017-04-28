Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Депутаты парламент Черногории ратифицировали закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. В поддержку закона проголосовали 46 депутатов из 81.

За вступление в НАТО голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и некоторых малых партий.

При этом противники альянса в лице основной оппозиционной силы – Демократического фронта – отсутствовали. Ни проводили акцию протеста, требуя вынести вопрос о вступлении в НАТО на всенародный референдум, передает РИА «Новости».

Оппозиция также намерена добиться досрочных выборов в парламент и, придя к власти, отменить решение о присоединении к НАТО.