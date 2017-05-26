Парламент Чечни «наплевал» на доклад правозащитников о геях

В парламенте Чечни не намерены обсуждать доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о притеснениях в республике представителей секс-меньшинств и причастности к этому спикера Магомеда Даудова.

По словам представителя секретариата парламента Делимхана Джамалдинова, вопрос не настолько серьезен, чтобы уделять ему внимание.

«СМИ пишут все, что угодно, и, если на все реагировать, — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», - цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Ранее HRW опубликовала доклад о гонениях на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне весной текущего года. Организация утверждает, что геев незаконно задерживали и пытали. Причем, преследование якобы осуществлялось с одобрения руководства Чечни и под руководством Даудова.