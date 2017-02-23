«Парковочные каникулы» пройдут в Москве с 23 по 26 февраля

С 23 по 26 февраля в Москве пройдут «парковочные каникулы» - все городские парковки, расположенные на улично-дорожной сети, будут бесплатными.

Кроме того, за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Москвы будут следить сотрудники ГИБДД и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

С 1 января 2016 года в Москве по воскресеньям и государственным праздникам действует бесплатная парковка. Платными остаются огороженные парковки со шлагбаумами, уточняет «Интерфакс».