За парковку на газоне введут единый штраф

Депутатами Мособлдумы было предложено ввести единый штраф в 5000 рублей за парковку на газонах и зеленых насаждениях.

Новая система штрафов была на повестке дня сегодня на заседании Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

По словам председателя комитета Игоря Коханого, водители-нарушители местами сводят на нет работу по озеленению, которая проводится в муниципалитетах.

Проблемы осложняется тем, что в Московской области за парковку на газонах физлицам грозит штраф в 5000 рублей, а на участках с зелеными насаждениями – от 1000 до 5000 рублей. Так как газоны чаще всего не регистрируются в кадастровом реестре, надзорным органам проще всего оштрафовать нарушителя на минимальную сумму в тысячу рублей, сообщает «Подмосковье сегодня».

В законе города Москвы эти два штрафа объединены. Единый штраф в 5000 рублей поспособствует снижению числа таких нарушений и в Подмосковье.

Для этого в том числе необходимо перестать разделять зеленые территории на газоны и зеленые насаждения.



