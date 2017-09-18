В парке «Зарядье» откроется необычный ресторан
В начале октября в парке «Зарядье» откроется необычный панорамный ресторан.
Окна ресторана будут выходить на Москва-реку, а крыша ресторана будет являться прогулочной зоной с террасой и газоном.
Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия». Стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов.
Сам ресторан рассчитан на 299 человек и занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров, передает Interfax.
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