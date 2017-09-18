В парке «Зарядье» откроется необычный ресторан

В начале октября в парке «Зарядье» откроется необычный панорамный ресторан.

Окна ресторана будут выходить на Москва-реку, а крыша ресторана будет являться прогулочной зоной с террасой и газоном.

Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия». Стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов.

Сам ресторан рассчитан на 299 человек и занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров, передает Interfax.