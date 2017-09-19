В парке «Зарядье» насчитали 27 видов птиц

Орнитологи насчитали двадцать семь видов птиц в открывшемся недавно в центре Москвы парке «Зарядье» и его окрестностях, сообщили в пресс-службе Зоологического музея МГУ.

Уточняется, что среди обитателей Зарядья замечены соловей, зяблик, большая синица, зарянка, cадовая камышовка, рябинник. Кроме того, специалисты не исключают, что еще 23 вида птиц могут загнездиться в будущем.

Разнообразие пернатых говорит о благоприятном состоянии окружающей среды, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».