В парке Екатеринбурга аттракцион рухнул на ребенка

В Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку упал аттракцион.

По словам родственников ребенка, во время работы у машины сломалось основание и упало на девочку. В результате инцидента она не пострадала, но получила шок.

Родные девочки написали заявление на тех, кто обслуживает аттракционы.

Директор парка Роман Шадрин не дал комментарий агентству «URA.RU». В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пообещали позже прокомментировать случившееся.