В парке Екатеринбурга аттракцион рухнул на ребенка
В Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку упал аттракцион.
По словам родственников ребенка, во время работы у машины сломалось основание и упало на девочку. В результате инцидента она не пострадала, но получила шок.
Родные девочки написали заявление на тех, кто обслуживает аттракционы.
Директор парка Роман Шадрин не дал комментарий агентству «URA.RU». В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пообещали позже прокомментировать случившееся.
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