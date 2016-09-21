Парк «Зарядье» приютит на своей территории растения из разных уголков страны

В новый парк «Зарядье» привезли тестовые образцы растений из разных уголков страны. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Для создания ландшафтного разнообразия России в новом парке были привлечены специалисты из Центрального Ботанического сада, Ботанического сада МГУ и столичного Департамента природопользования.

На территории «Зарядье» планируется высадить более 1 тысячи деревьев, 6,6 тысячи кустарников и 718 тысяч многолетних цветов.