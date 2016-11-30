Парижский суд обязал Украину выплатить «Татнефти» 112 млн долларов и проценты

Решением апелляционного суда Парижа принятые ранее арбитражные решения, обязывающие Украину выплатить российской компании «Татнефть» 112 миллионов долларов плюс проценты, оставлено в силе. Об этом сообщила пресс-служба «Татнефти».

- После подтверждения Парижским судом действительности и возможности приведения в исполнение арбитражного решения «Татнефть» надеется, что решение будет исполнено в добровольном порядке. Если этого не произойдет, «Татнефть» предпримет все доступные меры юридического характера для взыскания с Украины причитающихся средств, - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 2010 году состав арбитража единогласным решением подтвердил наличие у него компетенции по рассмотрению спора.

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией по рассмотрению спора.

«Татнефть» работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, НАО и Калмыкии, штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю «Татнефти» приходится около 8 процентов нефтедобычи в стране и свыше 80 процентов нефтедобычи в Татарстане.

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