Парижских жандармов атаковал «потенциально опасный исламист»

В центре Парижа, на Елисейских полях полицейский фургон протаранил легковой автомобиль, за рулем которого находился «потенциально опасный исламист».

Пострадавших среди жандармов нет. По данным телеканала BFMTV, виновник ДТП был доставлен в больницу, где скончался.

В пресс-службе городской полиции заявили, что этот человек ранее попадал в поле зрения спецслужб. Предполагается, что столкновение было умышленным. В пользу этой версии свидетельствуют обнаруженные в машине автомат, боеприпасы и газовый баллон.

В настоящее время место происшествия оцеплено, близлежащие станции метро закрыты. По факту происшествия начато расследование, которое ведет антитеррористическая прокуратура французской столицы.