Парижских жандармов атаковал «потенциально опасный исламист»
В центре Парижа, на Елисейских полях полицейский фургон протаранил легковой автомобиль, за рулем которого находился «потенциально опасный исламист».
Пострадавших среди жандармов нет. По данным телеканала BFMTV, виновник ДТП был доставлен в больницу, где скончался.
В пресс-службе городской полиции заявили, что этот человек ранее попадал в поле зрения спецслужб. Предполагается, что столкновение было умышленным. В пользу этой версии свидетельствуют обнаруженные в машине автомат, боеприпасы и газовый баллон.
В настоящее время место происшествия оцеплено, близлежащие станции метро закрыты. По факту происшествия начато расследование, которое ведет антитеррористическая прокуратура французской столицы.
Следующая новость Росимущество попалось на крупном финансовом подлоге
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии