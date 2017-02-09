Парижские власти прикроют Эйфелеву башню пуленепробиваемым стеклом
С целью защиты от возможных террористических атак вокруг одного из символов Парижа – Эйфелевой башни – будет построено стеклянное пуленепробиваемое ограждение.
Стену высотой 2,5 м планируется возвести уже осенью нынешнего года, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ. Строительство этого защитного сооружения обойдется парижским властям примерно в 20 млн евро.
Пуленепробиваемая ограда «охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни», цитирует агентство главу Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера.
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