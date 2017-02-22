Парижские грабители отобрали у россиян ценности на 100 тысяч евро
Неизвестные ограбили в пригороде Парижа двух российских граждан, отобрав у них украшения и сумки с одеждой и аксессуарами люксовых брендов на общую сумму в 100 тысяч евро.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел поздно вечером на автостраде, ведущей из аэропорта Бурже, который обслуживает частные рейсы.
Грабители вынудили водителя автомобиля, в котором находились россияне, остановиться, и, угрожая пассажирам, отобрали ценные вещи.
В ноябре 2016 года неизвестные аналогичным способом ограбили двух гражданок Катара, ехавших из аэропорта Бурже, стоимость похищенного составила не менее пяти миллионов евро, сообщает «РИА Новости».
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