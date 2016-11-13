В Париже вспоминают жертв терактов 2015 года
В столице Франции проходят памятные мероприятия в годовщину терактов, унесших жизни 130 человек.
Президент Франсуа Олланд, премьер-министр Манюэль Вальс и мэр Парижа Анн Идальго открыли памятную доску у стадиона Stade de France, где год назад прогремел первый взрыв. К доске были возложены венки и букеты цветов. От произнесения речей глава государства воздержался, отмечает издание Le Figaro.
Накануне в концертном зале «Батаклан» состоялся первый о времени терактов концерт. Его дал британский музыкант Стинг.
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