В Париже вспоминают жертв терактов 2015 года

В столице Франции проходят памятные мероприятия в годовщину терактов, унесших жизни 130 человек.

Президент Франсуа Олланд, премьер-министр Манюэль Вальс и мэр Парижа Анн Идальго открыли памятную доску у стадиона Stade de France, где год назад прогремел первый взрыв. К доске были возложены венки и букеты цветов. От произнесения речей глава государства воздержался, отмечает издание Le Figaro.

Накануне в концертном зале «Батаклан» состоялся первый о времени терактов концерт. Его дал британский музыкант Стинг.