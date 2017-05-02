В Париже утеряна картина стоимостью в полтора миллиона евро
В столице Франции утеряна картина итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны, которая оценивается в полтора миллиона евро.
Инцидент произошел в конце апреля. Произведение искусства забыл в такси арт-дилер, имя которого не называется. Он вез полотно на встречу с коллекционером, сообщает издание Le Parisien.
О случившемся он сообщил в полицию только спустя сутки. Все это время арт-дилер пытался найти картину самостоятельно. Все его усилия оказались безуспешными.
Пропавшая картина представляет собой одноцветное полотно с нанесенными на него прорезями. Работа входит в серию «Пространственная концепция».
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