В Париже утеряна картина стоимостью в полтора миллиона евро

В столице Франции утеряна картина итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны, которая оценивается в полтора миллиона евро.

Инцидент произошел в конце апреля. Произведение искусства забыл в такси арт-дилер, имя которого не называется. Он вез полотно на встречу с коллекционером, сообщает издание Le Parisien.

О случившемся он сообщил в полицию только спустя сутки. Все это время арт-дилер пытался найти картину самостоятельно. Все его усилия оказались безуспешными.

Пропавшая картина представляет собой одноцветное полотно с нанесенными на него прорезями. Работа входит в серию «Пространственная концепция».