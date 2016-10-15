В Париже прошла массовая акция против свободной торговли с Канадой и США

Сегодня во французской столице прошла массовая акция против готовящихся к подписанию соглашений о свободной торговле Европейского союза с Канадой и США. В ней приняли участие около 40 тысяч человек.

Колонна манифестантов прошла от площади Сталинграда до площади Республики. Были слышны лозунги, призывающие отказаться от подписания соглашений, "которые ведут к разорению французских крестьян" и "нестабильной занятости на предприятиях".

Манифестанты призвали французские власти последовать примеру соседней бельгийской Валлонии, парламент которой высказался против ратификации договора с Канадой.

Договор СЕТА должен быть подписан 27 октября в Брюсселе на саммите ЕС - Канада. Для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой его должны подписать все 28 государств ЕС, сообщает ТАСС.