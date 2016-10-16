В Париже прошел многотысячный марш против однополых браков

Сегодня в Париже несколько тысяч человек приняли участие в манифестации французской общественной организации в поддержку традиционных семей.

Во время акции полиция задержала 13 человек, среди них - полуголые активистки скандально известного движения Femen. Еще семь человек были задержаны за незаконное ношение оружия и хранение наркотиков.

Активистки зародившегося на Украине движения Femen проводят эпатажные топлесс-акции не только у себя на родине, но и по всему миру. В 2012 году движение было зарегистрировано во Франции, напоминает РИА Новости.