В Париже найден мертвым фотограф Дэвид Гамильтон
Британский фотограф Дэвид Гамильтон найден мертвым в своем доме в Париже.
По данным следствия, врачи, прибывшие на место происшествия, обнаружили рядом с телом выписанные 83-летнему Гамильтону лекарства, поэтому не исключается версия самоубийства.
Дэвид Гамильтон прославился в 60-е годы прошлого века благодаря фотографиям обнаженных девочек, опубликованным в ведущих журналах, сообщает «Интерфакс».
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