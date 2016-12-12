В Париже начался судебный процесс над директором МВФ Кристин Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард прибыла в Суд Французской Республики, где рассматривается дело о правонарушении против правительства.

Главу МВФ обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей при выплате компенсаций миллионеру Бернару Тапи в годы работы Лагард в Кабинете министров Франсуа Фийона, - сообщает ТАСС.

Кристин Лагард намерена добиваться переноса слушаний на более поздний срок с тем, чтобы суд сначала разобрался с делом самого Тапи, обвиняемого в крупном мошенничестве.