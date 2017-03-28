В Париже началось рассмотрение иска украинского банка к России
Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже приступил к слушаниям поиску украинского «Ощадбанка» к РФ.
Представители кредитной организации утверждают, что вхождение Крыма в состав России повлекло за собой «тотальное уничтожение» ее инвестиций. Они требуют компенсации за потерянные активы и пропавший бизнес. Общая цена требований превышает один миллиард долларов.
Представители РФ от участия в процессе отказались. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что активы украинского банка на полуострове национализированы, средства направлены на погашение его долгов перед клиентами, сообщает агентство URA.RU.
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