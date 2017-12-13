В Париже бездомный вынес 300 тысяч евро из аэропорта
В Париже бездомный вынес из здания аэропорта Шарль-де-Голль 300 тысяч евро.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина европейской внешности копался в мусорных баках, расположенных рядом с офисом компании Loomis, занимающейся операциями с наличными.
После неизвестный зашел внутрь здания, так как дверь была незаперта, и через несколько минут вышел с двумя большими пакетами, полными денег.
Полиция ищет грабителя, сообщает «РИА Новости».
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