В Париже бездомный вынес 300 тысяч евро из аэропорта

В Париже бездомный вынес из здания аэропорта Шарль-де-Голль 300 тысяч евро.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина европейской внешности копался в мусорных баках, расположенных рядом с офисом компании Loomis, занимающейся операциями с наличными.

После неизвестный зашел внутрь здания, так как дверь была незаперта, и через несколько минут вышел с двумя большими пакетами, полными денег.

Полиция ищет грабителя, сообщает «РИА Новости».