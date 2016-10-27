Париж возложил ответственность за обстрел школы в Идлибе на Россию

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро возложил ответственность за атаку на школу в сирийской провинции Идлиб на Россию. В результате авианалета погибли более 20 детей.

"Кто несет ответственность? В любом случае это не оппозиция, потому что для сбрасывания бомб нужны самолеты. Это либо сирийцы, либо русские. Это еще одна демонстрация ужасов этой войны, которая является войной против сирийского народа", - сказал Эйро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на школу в Идлибе. В свою очередь, Минобороны России сейчас изучает данные объективного контроля и в ближайшее время будет сделано соответствующее заявление.

Как сообщил ЮНИСЕФ, 22 ребенка и шесть учителей были убиты в среду в результате обстрела школы в Идлибе, передает ТАСС.