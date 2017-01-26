Париж представил образ настоящего мужчины в розовых тапочках и костюме в цветочек

На неделе высокой моды в Париже модельеры представили образ настоящего мужчины образца 2017 года. По их убеждению, истинные мачо должны носить розовые тапочки и костюмы в цветочек.

Именно эти атрибуты, по утверждению западных кутюрье, будут определяющими в образе стильного джентльмена.

По мнению модного дома Gucci, например, еще одним обязательным атрибутом мужчин должны стать ярко-желтые плащи. И уж точно в новом году в гардеробе будет не обойтись без красных панамок и ботинок со шнурками разного цвета, - сообщает Рен ТВ.