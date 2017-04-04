Париж почтит память жертв теракта в Петербурге
В столице Франции почтят память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
В частности, в полночь будут погашены огни на Эйфелевой башне. Об этом в своем Twitter написала мэр Парижа Анн Идальго.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга объявили трехдневный траур в связи с терактом, жертвами которого стали 14 человек.
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