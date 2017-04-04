Париж почтит память жертв теракта в Петербурге

В столице Франции почтят память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В частности, в полночь будут погашены огни на Эйфелевой башне. Об этом в своем Twitter написала мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга объявили трехдневный траур в связи с терактом, жертвами которого стали 14 человек.

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