Париж и Берлин пригрозили России «решительным ответом»
Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требует решительного ответа Евросоюза в отношении России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
По его словам, Париж поддержит жесткие и скоординированные меры против Москвы. Произошедшее в Солсбери французский лидер назвал угрозой европейской безопасности.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его, отметив, что обвинения в адрес России обоснованы. Она добавила, что Берлин готов обсудить с Парижем меры в отношении Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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