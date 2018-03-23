Париж и Берлин пригрозили России «решительным ответом»

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требует решительного ответа Евросоюза в отношении России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, Париж поддержит жесткие и скоординированные меры против Москвы. Произошедшее в Солсбери французский лидер назвал угрозой европейской безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его, отметив, что обвинения в адрес России обоснованы. Она добавила, что Берлин готов обсудить с Парижем меры в отношении Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.